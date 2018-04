La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie -SFBT- porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 11 avril 2018,a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’augmenter le capital social d’un montant de 33 000 000 de dinars par incorporation de réserves, par l’émission de 33 000 000 d’actions nouvelles gratuites, de nominal 1 dinar chacune, pour le porter ainsi de 132 000 000 de dinars à 165 000 000 de dinars.

La même Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de réaliser ladite augmentation de 33 000 000 de dinars, par incorporation du compte de réserves spéciales d’investissement (investissements au sein de l’entreprise) pour un montant de 32 592 360 dinars et prélèvement d’un montant de 407 640 dinars du compte spécial d’investissement devenu disponible, et l’émission de 33 000 000 d’actions nouvelles gratuites de nominal 1 dinar chacune à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en bourse à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes, avec entrée en jouissance au 1er janvier 2017.

Jouissance des actions nouvelles gratuites :

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017.

Cotation en bourse :

Les droits d’attribution seront détachés et négociés en Bourse à partir du 30 avril 2018.

Bénéficiant du paiement des dividendes relatifs à l’exercice 2017, les actions nouvelles gratuites seront négociables en bourse à partir du 30 avril 2018, sur la même ligne que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur création.

Prise en charge par TUNISIE CLEARING :

Les actions nouvelles gratuites et les droits d’attribution seront pris en charge par TUNISIE

CLEARING à partir du 30 avril 2018