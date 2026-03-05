Le marché poursuit son ascension annuelle dans un climat calme, avec une liquidité modérée mais une orientation toujours constructive.

Principaux indicateurs de la séance

Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 14 986,22 pts +0,36 % (Jour) • +11,42 % YTD TUNINDEX20 6 640,98 pts +0,39 % (Jour) • +11,14 % YTD Plus haut annuel (indice) 15 174,64 pts Atteint le 27/02/2026 Plus bas annuel (indice) 13 119,98 pts Atteint le 08/01/2026 Capitaux traités – séance (TOTAL MARCHÉ) 8,01 MD TND Activité modérée Capitaux traités – titres de capital ≈ 8,01 MD TND Quasi-totalité des échanges Capitaux cumulés annuels 793,5 MD TND +88,25 % vs 2025 Nombre de transactions – séance 2 168 Activité stable Capitalisation boursière 38 976 MD TND +0,29 % jour • +12,43 % annuel Top 3 secteurs les plus actifs Banques / Agro-alimentaire / Biens industriels Flux concentrés sur grandes capitalisations Top 3 hausses STIP / SIPHAT / SOMOCER +4,34 % / +4,34 % / +3,64 % Top 3 baisses SANIMED / UADH / TUNINVEST-SICAR -4,11 % / -3,92 % / -3,30 %

Source : Indicateurs de la séance, page 2 du rapport

La chronique du marché

Une progression calme mais persistante

La séance du jeudi 5 mars s’inscrit dans la continuité du mouvement haussier observé depuis le début de l’année. Le TUNINDEX gagne 0,36 % pour clôturer à 14 986 points, se rapprochant progressivement de ses sommets annuels, tandis que le TUNINDEX20 progresse de 0,39 %.

La configuration de la cote traduit un marché globalement positif : 21 valeurs en hausse contre 13 replis, signe d’un biais constructif mais sans emballement spéculatif. Le marché progresse par paliers, dans une dynamique maîtrisée.

Une liquidité modérée mais structurée

La séance a généré 8,01 MD TND de capitaux échangés, un niveau de liquidité modeste mais suffisant pour soutenir la progression de l’indice.

Les flux se sont concentrés sur quelques poids lourds de la cote, notamment :

BT (plus de 2,0 MD TND échangés)

(plus de 2,0 MD TND échangés) SFBT (1,62 MD TND)

(1,62 MD TND) Amen Bank

SOTUVER

SAH

Cette concentration confirme un comportement classique des investisseurs : sélectivité élevée et préférence pour les capitalisations liquides.

Rotation sectorielle : leadership des financières

La dynamique sectorielle reste dominée par les financières, moteur structurel de la cote. L’indice des banques progresse de 0,39 %, soutenant largement l’orientation de l’indice général.

Les agro-alimentaires et boissons affichent également une solide performance (+0,63 %), confirmant l’intérêt persistant pour les valeurs défensives et génératrices de cash-flow.

À l’inverse, certains segments industriels et matériaux de base connaissent des prises de bénéfices ponctuelles.

Psychologie de marché : confiance disciplinée

La séance reflète un marché confiant mais discipliné :

absence de mouvements excessifs

progression graduelle des indices

flux concentrés sur des valeurs solides

Les investisseurs privilégient visiblement l’accumulation progressive plutôt que la spéculation courte, ce qui constitue souvent un socle favorable à une tendance durable.

Le regard de l’analyste

La Bourse de Tunis poursuit son parcours haussier dans un climat serein, soutenue par les financières et par une liquidité sélective mais stable. Les flux restent disciplinés et orientés vers les valeurs de qualité, confirmant la solidité de la tendance annuelle.

Le biais du marché demeure haussier prudent.

Tant que la liquidité reste orientée vers les grandes capitalisations, la progression du marché devrait se poursuivre par paliers plutôt que par accélérations brutales.