La Bourse de Tunis a terminé la semaine du 02 au 06 mars 2026 sur une note bearish, marquée par un repli généralisé des indices et une dynamique sectorielle majoritairement négative. Le Tunindex recule de -1,47 % à 14 951,24 points, tandis que le Tunindex20 cède -1,48 % pour clôturer à 6 635,24 points.

La semaine reste toutefois positive sur l’année avec des performances YTD supérieures à 11 % pour les deux indices. La liquidité du marché s’est concentrée sur quelques valeurs bancaires et industrielles, alors que plusieurs secteurs de consommation et de matériaux ont pesé sur la tendance globale.

Analyse Top-Down : indices & rythme du marché

Tunindex

Clôture semaine : 14 951,24 points

14 951,24 points Variation hebdomadaire : -1,47 %

Performance YTD : +11,16 %

Tunindex20

Clôture semaine : 6 635,24 points

6 635,24 points Variation hebdomadaire : -1,48 %

Performance YTD : +11,04 %

Lecture technique (repère hebdomadaire)

Durant la semaine, le Tunindex a évolué entre 15 049,20 points et 14 933,02 points, niveaux observés respectivement au début et au milieu de la semaine.

Support hebdomadaire : ~14 933 points

~14 933 points Résistance hebdomadaire : ~15 049 points

Cette configuration traduit un momentum de consolidation, l’indice oscillant dans un corridor technique relativement étroit avant de terminer légèrement sous la barre psychologique des 15 000 points.

Liquidité & volumes : lecture du marché

Activité globale

Volume de la semaine : 43 578 978 TND

Capitaux traités sur la cote : 34 924 297 TND

Quantités échangées : 9 814 568 titres

Répartition des capitaux

Titres de capital : 34 905 085 TND

34 905 085 TND Titres de créance : 19 211 TND

19 211 TND Hors cote : 37 069 TND

Moyenne quotidienne (cote)

≈ 6 984 859 TND par séance

Lecture

La liquidité reste modérée et concentrée, avec une activité dominée par les titres de capital et quelques valeurs leaders. L’activité quotidienne oscille entre 4,16 MD TND et 9,97 MD TND, illustrant une volatilité modérée de la liquidité sur la semaine.

Cartographie sectorielle

Secteurs moteurs

Banques : -0,47 % (poids Tunindex 56,97 %

(poids Tunindex Sociétés financières : -0,70 % (poids 64,70 % )

(poids ) Services aux consommateurs : -1,28 % (poids 3,70 %)

Ces secteurs enregistrent les replis les plus limités, ce qui contribue à amortir la baisse globale de l’indice.

Secteurs à la traîne

Matériaux de base : -4,71 % (poids 2,03 % )

(poids ) Produits ménagers & soin personnel : -4,46 % (poids 4,43 %)

Lecture globale

La rotation sectorielle est défavorable, avec plusieurs secteurs industriels et de consommation affichant des corrections plus marquées, ce qui pèse sur la dynamique globale du marché.

Focus valeurs (Stock Picking)

Top performances de la semaine

Valeur Cours Performance STIP 5,770 +16,57 % SIPHAT 4,270 +13,56 % BTE (ADP) 5,800 +7,41 % SITS 3,880 +4,30 % SANIMED 0,730 +4,29 %

Lecture : ces titres affichent un rally hebdomadaire marqué, avec des accélérations techniques notables.

Baisses de la semaine

Valeur Cours Performance SOTRAPIL 25,100 -9,19 % STAR 59,220 -7,83 % CIL 32,000 -5,88 % OFFICEPLAST 1,960 -5,77 % DELICE HOLDING 14,900 -5,70 %

Lecture : ces valeurs subissent une correction hebdomadaire notable, illustrant un épisode de volatilité et de prise de bénéfices.

Valeurs les plus échangées (capitaux)

Valeur Capitaux BT 5 420 528 TND AMEN BANK 4 165 888 TND SFBT 2 594 034 TND POULINA GROUP HOLDING 2 129 121 TND ATTIJARI BANK 2 114 424 TND

Lecture

La liquidité reste fortement concentrée sur les bancaires et grandes capitalisations, confirmant leur rôle de leaders de marché en termes d’échanges.

Le coin de l’expert

✅ ACCUMULER

BT

SFBT

ATTIJARI BANK

POULINA GROUP HOLDING

Raison : forte liquidité hebdomadaire et présence parmi les valeurs les plus actives.

👀 SURVEILLER

STIP

SIPHAT

SANIMED

SITS

Raison : momentum haussier récent et présence dans le top performances.

⚠️ PRUDENCE

SOTRAPIL

STAR

OFFICEPLAST

DELICE HOLDING

Raison : corrections hebdomadaires significatives et volatilité accrue.

EN BREF Recul hebdomadaire : Le Tunindex perd -1,47 % et clôture à 14 951,24 points .

Le Tunindex perd et clôture à . Performance annuelle : Malgré la baisse, le rendement annuel (YTD) reste solide à +11,16 % .

Malgré la baisse, le rendement annuel (YTD) reste solide à . Volume d’échanges : 43,6 MD TND brassés sur la semaine, dont 34,9 MD TND sur la cote.

brassés sur la semaine, dont sur la cote. Top Valeur : La STIP signe la meilleure performance avec un bond de +16,57 % .

La signe la meilleure performance avec un bond de . Flop Valeur : SOTRAPIL enregistre la plus forte baisse de la semaine (-9,19 %).

…