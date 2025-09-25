La société des brasseries et glacières internationales (BGI), filiale du groupe Castel, géant français du sucre et des boissons, a racheté, le 5 septembre 2025, pour 682 MDT d’actions de la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) dont le PDG actuel est Elyès Fakhfakh ancien chef du gouvernement.

C’est du moins ce que nous apprend une information diffusée par le bulletin économique hebdomadaire de l’ambassade de France en Tunisie (semaine du 8 au 12 septembre 2025). Toutefois, la même information n’apporte pas de précision sur l’identité de l’actionnaire qui a vendu sa part dans la capital de la SFBT.

Cette acquisition va renforcer la position du groupe Castel en tant qu’actionnaire de référence majoritaire de la SFBT dont il détient depuis, 2023, 63% du capital suite au rachat de la part de la famille Bousbiaa pour un montant global de 35 MDT.

A la date du 07 mai 2025, la structure du capital de la SFBT était établi selon un communiqué officiel comme suit. Les principaux actionnaires sont :

Groupe CASTEL : 63,03%

: 63,03% PARTNER INVESTMENT SA (filiale du holding Poulina) : 10,14%

(filiale du holding Poulina) : 10,14% Autres actionnaires : 26,83%

A signaler que la SFBT contrôle 85% du marché tunisien de la bière grâce à son portefeuille de marques Celtia et Stella, 90% celui des sodas et entre 40% et 50% celui des eaux minérales.

Le groupe Castel a racheté, en 1979, la SFBT au temps du premier ministre Hedi Nouira

Un mot sur l’historique de la SFBT tel qu’il est présenté, officiellement, sur le site de société :

En 1889 , La SFBT a été créée sous l’appellation « Société frigorifique de Tunis » ;

, La SFBT a été créée sous l’appellation « Société frigorifique de Tunis » ; En 1977, la SFBT a achevé sa tunisification,

En 1979, la SFBT a été privatisée et cédée à la société des brasseries et glacières internationales (BGI), filiale du groupe Castel avec le contrôle de 49% du capital.

En 2012, elle change d’appellation et devient « Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) ,

Il est étonnant de constater que cette entreprise fort rentable, une véritable mine d’or, a été privatisée au temps, du premier ministre Hédi Nouira et du ministre de l’industrie et des mines, Amor Rourou (1979-1980).

Le défunt Hamadi Bousbiaa dont tous les tunisiens croyaient, jusqu’à son décès, qu’il était l’actionnaire majoritaire de la SFBT s’est avéré, au regard de la cession des parts de ses héritiers en 2023, qu’il ne détenait qu’une partie infime du capital (1 à 3%).