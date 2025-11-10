Les deux lauréats du challenge artistique “La vie d’une bouteille”, initié par Eco Tacir en partenariat avec la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT), ont été dévoilés à l’issue de trois jours de création et d’expérimentation, du 7 au 9 novembre 2025, au Tacir’Lab Grand Tunis, à Dar Bach Hamba, au cœur de la médina de Tunis.

Le premier prix (1 500 DT) a été attribué à Hamdi Daboussi pour son projet “Dabouza fi Dabouza”, tandis que le deuxième prix (1 000 DT) est revenu à Omar Dridi pour “Sout el Ch9af”. Tous deux ont été choisis pour leur créativité et leur regard créatif sur l’art du durable.

Sur les tables, dans les cafés, aux fêtes ou aux mariages, les bouteilles en verre consignées qui ont traversé les générations et les régions de Tunisie, ont vu passer des rires, des histoires et des instants de vie partagés. Témoins discrets des conversations et des liens qui se tissent, elles portent en elles un véritable pan de mémoire.

Pour que cette histoire se poursuive, et pour célébrer la créativité, la transmission et l’art du durable, un challenge artistique a été ouvert aux jeunes “Fais vivre cette bouteille à travers ton art”. Ce concours a invité les participants à redonner voix à cette bouteille (à travers notamment la peinture, le dessin, la bande dessinée, la photographie, le collage, la sculpture, l’illustration digitale ou l’installation), qui relie passé et futur, tradition et modernité, en lui offrant une nouvelle matière artistique inspirée des moments de partage qu’elle a traversés, des couleurs et des coutumes croisées au fil de son voyage, mais aussi de son cycle écologique.