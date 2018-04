Après le Maroc, beIn Sports installe en Tunisie une filiale de son bras commercial. Il s’agit en l’occurrence de beIn General Trading and Distribution, dont l’objet est bien évidemment la vente et distribution de récepteurs satellites et d’abonnements de programmes télévisés prépayés.

A la mi-décembre 2017, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) avait autorisé la beIn General Trading and Distribution à commercialiser le bouquet beIn sur tout le territoire marocain, en vertu d’un contrat de deux ans (jusqu’au 31 juillet 2020) reconductible deux fois pour une durée ne dépassant pas trois ans.

En contrepartie, beIn General Trading and Distribution acquittera la somme de 600.000 DH (1 DH = 0,260 dinar) et 5% de son chiffre réalisé au Maroc.