Le groupe beIN MEDIA, leader du sport et du divertissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), lance sa couverture intégrale de la saison 2025-2026 de la LALIGA, diffusant les 380 matchs en direct et en exclusivité sur ses chaînes beIN SPORTS. Le partenariat avec la première division espagnole, débuté en 2003, se poursuit jusqu’en 2028.

La diffusion, accessible en arabe, anglais et français sur 24 marchés MENA, débute avec Rayo Vallecano – Real Madrid le vendredi soir à Gérone. Les premiers grands rendez-vous incluent Barcelone à Majorque samedi, Atlético à l’Espanyol dimanche et Real Madrid – Osasuna mardi.

Cette saison sera marquée par l’arrivée de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, la défense du titre par le Barça de Hansi Flick, et le retour sur le devant de la scène de stars comme Lamine Yamal, Julian Alvarez ou Nico Williams, aux côtés de recrues phares telles que Trent Alexander-Arnold.

beIN promet des analyses de haut niveau avec Tariq Al-Hammad, Youssef Chippo, Wael Gomaa et Tariq Al Jalahma, ainsi que des contenus interactifs autour du jeu vidéo LALIGA Fantasy d’EA SPORTS, désormais disponible en arabe.

La saison 2024-2025 avait attiré 2,5 milliards de téléspectateurs dans la région, confirmant la popularité du championnat espagnol et le rôle central de beIN dans sa promotion.