Ce week-end, la Serie A nous réserve un choc palpitant : l’Inter Milan, leader du championnat, affronte l’AS Roma, en pleine remontée. Les Nerazzurri, portés par leur excellent début de saison et leur parcours européen, cherchent à consolider leur première place. De leur côté, les Romains, sous la houlette de José Mourinho, visent une place en Ligue des Champions et comptent bien venir jouer les trouble-fête à San Siro.

Ce duel promet d’être particulièrement intense, notamment avec la confrontation entre les deux attaquants vedettes : Lautaro Martinez, meilleur buteur de Serie A, et Romelu Lukaku. Les supporters peuvent d’ores et déjà s’attendre à un match riche en émotions et en rebondissements.

Pour ne rien manquer de cette rencontre, rendez-vous dimanche 20 octobre à 19h45 (20h45 en Italie) sur beIN SPORTS 1.

Résultats des 3 dernières confrontations :

10-02-24 : Rome – Inter Milan 2 – 4

29-10-23 : Inter Milan – Rome 1 – 0

06-05-23 : Rome – Inter Milan 0 – 2