Les députés ont adopté, mardi 10 avril, un projet de loi relatif à un accord de crédit conclu le 5 octobre 2017 entre la Tunisie et l’Agence française de développement (AFD), d’un montant de 60 millions d’euros pour financer le programme d’impulsion de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles.

Le coût de ce projet est de 874 millions de dinars (300 millions d’euros) qui sera financé en partie à travers la contribution de l’AFD (crédit et don), à savoir un crédit de 60 millions d’euros, et un don de 2 millions d’euros.

Ce projet vise à mettre à niveau et moderniser les exploitations agricoles et les organisations professionnelles agricoles par l’accompagnement d’environ 6.000 exploitations par an.