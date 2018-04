Une séance de travail tenue, mardi 10 avril, au siège de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a été consacrée à l’examen des projets pouvant bénéficier du programme “Initiative régionale d’appui au développement économique durable” (IRADA), financé par l’Union européenne.

Hatem Fourati, membre du bureau exécutif de l’URICA, a indiqué que la priorité est accordée aux projets ayant trait aux industries du plastique, de l’acier, des produits chimiques, de la construction et de la menuiserie.

Le responsable du programme “IRADA” à Sfax, Abdelmonem Aloui, a souligné que le bureau chargé de l’accompagnement des bénéficiaires du programme en matière de formation professionnelle et de gestion des ressources humaines fera une tournée auprès des opérateurs économiques, des entreprises et des professionnels, telle que l’Union des petites et moyennes industries à Sfax (UPMI).

Le programme IRADA, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, dispose d’un fonds de 34 millions d’euros. D’une durée de 48 mois, il s’achèvera fin 2019.

Un montant de 2 millions de dinars sera consacré au financement du programme par le secteur privé.

Le programme est destiné au secteur privé, à la formation professionnelle et à l’impulsion du rôle du secteur privé dans le développement.

Il vise à promouvoir le rôle du secteur privé dans le développement, l’amélioration de la qualité, la pérennité de la formation et l’accompagnement des projets de manière à répondre aux besoins du marché de l’emploi.

Les subventions seront allouées au financement des projets privés (10 millions d’euros), au développement de la formation professionnelle publique (10 millions de dinars), à l’assistance technique (5,8 millions de dinars) et à la gestion et l’exécution (5,5 millions de dinars).