Depuis quelques années, l’UBCI Groupe BNP Paribas est Partenaire Officiel du grand rendez-vous musical «Jazz à Carthage» qui tient sa 13ème édition, du 6 au 15 avril à Tunis.

La banque confirme ainsi sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du mécénat culturel en Tunisie et sa volonté d’accompagner ce festival international, aujourd’hui ancré dans la scène culturelle tunisienne.

Cette stratégie s’inscrit dans une démarche engagée de longue date par le Groupe qui, avec la Fondation BNP Paribas, accompagne depuis plus de 20 ans, le parcours de musiciens de jazz et les aide à développer leurs projets par un soutien à l’enregistrement, à la promotion et à la diffusion de leurs concerts.

Au-delà de cet appui, la Fondation s’attache à les faire connaître et à élargir leur audience, en développant des échanges avec les réseaux de la Banque en France et à l’étranger.

La Fondation BNP Paribas est par exemple engagée auprès d’autres festivals en Afrique aux côtés de ses filiales, comme «Saint-Louis Jazz» au Sénégal, «TanJazz» et «Jazzablanca» au Maroc et «Jazz à Ouaga» au Burkina-Faso.

A Tunis, le partenariat de l’UBCI avec le Festival «Jazz à Carthage» marque encore davantage le soutien de la banque et du Groupe au langage universel qu’est la musique jazz.

A propos de l’UBCI : Née en 1961, l’UBCI, filiale du groupe BNP Paribas, dispose aujourd’hui d’un réseau de 111 Agences et 123 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans le domaine du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière et du leasing.

L’UBCI est certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012. Une attention particulière est consacrée aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du groupe BNP Paribas.

Pour plus d’information : www.ubci.tn