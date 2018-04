La Bourse de Tunis clôture jeudi, sur une hausse de 0,20% réalisée par le Tunindex à 7 183,58 points, soit un volume d’échanges de 8,493 MD, selon MCP.

Le titre WIFAK INTERNATIONAL BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 2,566 MD à 7,14 D, soit un accroissement de 0,56%, suivi par ATTIJARI BANK qui a drainé 1,439 MD de ses capitaux à 50,89 D, soit une montée de 1,73%.

A la hausse, le titre SOCIETE CIMENT DE BIZERTE s’est monnayé à 2,20 D, soit une montée de 3,77%, suivi par SERVICOM qui a réalisé une augmentation 3,12%, à 1,98 D. Le titre SOTIPAPIER quant à lui s’est monnayé à 2,85 D soit un relèvement de 3,60 %.

Dans le vert, ADWYA et STB ont réalisé respectivement une progression de 2,80% et 2,56% à 5,86 D et 4 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a chuté de 3,22 %, à 0,30 D suivi par BTE qui s’est monnayé à 15,31 D, soit un déclin de 3,03%. Le titre SIPHAT quant à lui a réalisé une détérioration de 2,92% à 4,64 D.

Dans le rouge, les titres LAND’OR et NEW BODY LINE ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,56% et 2,23% à 8,35 D et 5,26 D.