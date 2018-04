Le député Hédi Soula annonce, jeudi, que le ministre de l’Equipement vient d’ordonner l’arrêt des procédures relatives à la carrière de pierre à Jebel Fadhloun dans la localité d’El Guefay, délégation de Sbikha.

Le ministre a, également, demandé de réexaminer l’autorisation y afférente, en raison de l’opposition des habitants à ce projet, ajoute le député dans une déclaration à l’agence TAP.

Le procureur de la République à Kairouan a émis un mandat de dépôt à l’encontre de quatre jeunes sur huit interpellés, mercredi soir, suite à des protestations contre la construction de la carrière à Djebel Fadhloun.

Des habitants de la localité d’El Guefay ont bloqué, jeudi matin, la route nationale N°48 reliant Ennadhour et Sousse via Kendar, pour réclamer la mise en liberté des huit jeunes et la suspension du projet.

Les habitants s’opposent à la réalisation dudit projet à cause de ses répercussions sur leur santé et leurs activités économiques basées sur l’élevage de bétail, l’apiculture, la distillation du romarin et le séchage des plantes médicinales.

De son côté, l’expert en environnement, Béchir Yahia, a indiqué que Djebel Fadhloun est classé comme une réserve naturelle par le ministère de l’Agriculture.

Le délégué de la Sbikha, Chaouki Salem, a souligné que 8 jeunes ont été placés en garde à vue pour avoir bloqué les travaux d’aménagement de la carrière à Djebel Fadhloun, suite à une plainte déposée par le représentant juridique de l’entreprise exploitant ce projet.

La direction des carrières au ministère de l’Equipement n’a accordé à l’entreprise exploitant la carrière qu’une autorisation provisoire de 3 mois, à compter du 15 janvier 2018, pour assurer quelques travaux préliminaires (aménagement des pistes, installation d’une unité de concassage), rappelle-t-on.