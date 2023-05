A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, la Cité des Sciences à Tunis organise, les 9 et 10 juin 2023, un séminaire dédié aux ressources naturelles de la Tunisie face aux changements climatiques. Ce séminaire est structuré autour de cinq sessions thématiques portantes sur des questions relatives à l’atmosphère, l’eau, le sol et la biodiversité.

Une foire autour de “l’Eco-Innovation” sera organisée à cette occasion au sein du pavillon des expositions temporaires afin de promouvoir la diffusion de la culture de l’innovation et de reconnaître la contribution positive que l’industrie peut apporter à la fois au développement durable et à une économie compétitive. A cet effet, la Cité des Sciences à Tunis lance un Appel à Participation auprès des entreprises et des start-up éco-innovantes en vue d’exposer leurs projets.

Les projets Eco-Innovants éligibles doivent présenter toutes les activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes.