Pour la deuxième année consécutive, l’Italie a conservé, depuis le début de l’année 2024, sa place de premier fournisseur de la Tunisie en volume d’échanges commerciaux, et ce, malgré une légère baisse de ses exportations au cours des deux premiers mois de l’année en cours.

C’est du moins si on croit les données fournies à ce sujet par l’Institut national tunisien de la statistique (INS).

Dans le détail, les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint, en valeur, 1,376 milliard de dinars (environ 411 millions d’euros) entre janvier et février 2024, soit une baisse de 12,8% par rapport à la même période de l’année précédente.

Malgré ce léger recul, l’Italie devance toujours ses concurrents sur le marché tunisien.

Les importations italiennes en provenance de Tunisie ont quant à elles augmenté de 9,3% pour atteindre 1,965 milliard de dinars (environ 590 millions d’euros) sur la même période.

Cette tendance commerciale favorable à la Tunisie se confirme également pour l’année 2023 dans son ensemble.

Parmi les principaux produits exportés par l’Italie vers la Tunisie figurent les matières premières énergétiques, les métaux, les textiles, les cuirs, les équipements électriques, les matières plastiques, les moteurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, et les machines.

De son côté, la Tunisie exporte vers l’Italie des articles d’habillement et de chaussures, des pièces automobiles, des huiles et graisses, des moteurs, des articles en plastique, des produits chimiques, des engrais, des produits sidérurgiques et du pétrole brut.

Selon certains analystes des rapports tuniso-italiens, cette performance italienne serait due aux bonnes relations entre le chef d’Etat tunisien Kaïes Saied et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Et pour cause, depuis le changement du 25 juillet 2021, Rome a joué un rôle crucial en soutenant une économie tunisienne en récession.

ABS