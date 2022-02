Ressources naturelles : L’Observatoire Tunisien de l’Eau organise un concours de courts métrages sur la problématique de l’eau

L’Observatoire tunisien de l’eau organise un concours de courts-métrages sur l’eau, et invite à cet effet les jeunes talents de moins de 35 ans, sensibilisés au problème de l’eau en Tunisie, à participer à ce concours en présentant des courts clips audio et vidéo qui abordent ce problème.

Les courts métrages soumis doivent aborder la crise de l’eau en Tunisie dans ses différentes dimensions liées à l’assainissement, la pollution, l’agriculture, la santé, la nutrition, l’éducation…

La durée des courts métrages doit être comprise entre 1 et 3 minutes (à part le paragraphe introduisant les noms au début et à la fin du film). L’audio ou les textes faisant partie des œuvres doivent être en arabe ou en dialecte tunisien. Le film doit commencer et se terminer par des clips d’introduction comportant les noms et les prénoms des participants.

La remise du prix (caméra vidéo) et la présentation de la vidéo gagnante se feront le 22 mars 2022 à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. La date limite d’inscription est le 07 mars 2022.

L’Observatoire tunisien de l’eau est un projet associatif créé, en 2016, par l’association “Nomad 08” pour défendre le droit d’accès à l’eau pour Tous.

Le rôle de l’Observatoire est de contribuer à l’influence des politiques et des pratiques, et de suivre l’application des engagements nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d’améliorer les conditions d’accès des communautés rurales et urbaines aux services d’eau et d’assainissement.