Le taux de remplissage des barrages tunisiens a augmenté pour atteindre 36,2%, a indiqué, jeudi, à Jendouba (Nord-ouest de la Tunisie), le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, chargé des Ressources hydrauliques, Hammadi Habaieb.

Habaieb, qui Intervenait, dans cette région, à un séminaire régional sur l’utilisation efficace des ressources hydriques, a réitéré l’appel pour rationnaliser la consommation des ressources en eau et privilégier la satisfaction des besoins prioritaires, notamment l’eau potable, et l’eau destiné à l’irrigation des arbres fruitiers et des cultures stratégiques.

De son côté, le président de l’Association tunisienne des eaux et forêts, Jamel Laabidi, est revenu sur les obstacles à une exploitation optimale des ressources en eau dans l’irrigation, tels que l’impact du changement climatique, la fréquence des années de sécheresse au cours des dix dernières années, la vétusté des réseaux de distribution de l’eau et les difficultés de recouvrement des dettes des groupements d’eau…

Il a appelé, dans ce cadre, à accélérer la mise en place des réformes nécessaires, afin d’assurer une meilleure mobilisation des réserves en eau, que ce soit au niveau des barrages ou au niveau des réseaux d’irrigation et d’eau potable, soulignant la nécessité de finaliser les différents projets programmés.

Pour sa part, Sakina Hakimi, experte en ressources en eau, a rappelé que le gouvernorat de Jendouba est conidérée comme le réservoir d’eau pour tout le pays. “La région assure environ 16% de l’ensemble des ressources hydriques nationales, lesquelles sont estimées à 703 millions de mètres cubes par an”, a-t-elle dit.