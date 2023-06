Le forum national de transition écologique a été organisé lundi au centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) en présence de plusieurs membres du gouvernement et représentants des ministères, des ambassades ainsi que des représentants de la société civile.

Ce forum s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tunisien visant à s’adapter aux changements climatiques et à assurer une meilleure gestion des ressources naturelles et de la richesse écologique, aussi bien terrestre que maritime, indique un communiqué du ministère de l’éducation.

Ce processus est lancé tout en soulignant l’impératif de changer les comportements et mettant en place un mécanisme de développement économique et social préservant l’environnement et qu’il soit adapté aux changements écologiques, selon une stratégie nationale de transition écologique. Ont assisté à cet événement plusieurs ministres dont le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.