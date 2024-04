Tunisie : Des nuages annoncent la pluie pour la nuit, et des vents forts soufflent sur le littoral

Ciel changeant et pluies nocturnes

Le ciel tunisien sera ce lundi 29 avril 2024, partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages s’épaissiront progressivement au cours de la nuit, avec des pluies éparses attendues dans le nord et localement dans le centre et le sud.

Vent et mer agitée

Le vent soufflera de secteur Est et sera relativement fort près des côtes nord et sur le sud, avec des phénomènes locaux de sable. Ailleurs, le vent sera faible à modéré. La mer sera agitée dans le nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Températures en hausse

Les températures maximales atteindront entre 20 et 25°C dans les régions côtières Est, entre 27 et 32°C dans le reste des régions et aux alentours de 34°C localement dans le sud.

En résumé :

Matinée: Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Après-midi: Nuages s’épaississant progressivement.

Soirée et nuit: Pluies éparses dans le nord, localement dans le centre et le sud.

Vent: Fort de secteur Est près des côtes nord et sur le sud, faible à modéré ailleurs.

Mer: Agitée dans le nord, moutonneuse sur le reste des côtes.

Températures: En hausse, entre 20 et 34°C.