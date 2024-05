L’Open du TCT aborde sa XVIIIème édition. La compétition se déroulera du dimanche 12 au samedi 18 mai dans l’espace enchanteur du Tennis club de la rue Alain Savary, à Tunis. Heureux hasard du calendrier l’Open du TCT se retrouve, trait de bonne fortune, en ‘’Tie-Break’’ perpétuel avec Roland Garros lequel débutera la semaine d’après.

Comité d’organisation : Une équipe de choc aux commandes

Un point de presse a été organisé vendredi 10, courant, par le Comité d’organisation au grand complet, une véritable équipe de choc. L’open, fait le bonheur de tous. L’évènement va rythmer, comme à son accoutumée, l’actualité sportive dans le pays.

Tout est fin prêt affirme Khaireddine Kechrid. Le sémillant président du TCT était heureux d’annoncer que le Club a fait peau neuve à cette occasion. Et, il y a de quoi pavoiser ! Tunis sera, en effet la capitale du Tennis de l’Afrique et de la Méditerranée. Hichem Riani, SG de la confédération continentale de Tennis abondait dans le même sens. L’Open de Tunis, doyen du Continent africain qui a vu le jour en 1981, entretien son panache, bien qu’il se trouve diversement challengé dans la région et sur le reste du Continent.

Mahmoud Ben Mustapha, président du tournoi a promis une 18ème édition avec un tableau d’éclat et un rayonnement international conséquent. L’Open du TCT disait-il en substance, est dans une posture d’incubateur de graines de champions.

Anecdote révélatrice, c’est à Tunis que Gaël Monfils s’est révélé avant de se frayer une place dans le grand chelem. Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne de Tennis soutenait la compétition avec ferveur.

Des sponsors enthousiastes

Riadh Annabi, DG de City Cars (KIA automobiles) annonçait avec ravissement que KIA reconduisait son partenariat avec l’Open pour un nouveau contrat triennal soit 2025-27. La marque et la manifestation font ‘’Ticket ‘’sous le titre ‘’KIA Tunis Open’’. Yazid Sellaouti, DG de ‘’Lloyd Assurances Tunisie’’ était tout aussi heureux de continuer à faire partie de l’équipe. Dans la foulée, l’UBCI s’est mise de la partie. Kaouthar Jouhri , directrice à l’UBCI soulignait tout le rayonnement de l’Open. Et la Banque offrirait des billets à ses clients.

Un tournoi de choix

Mahmoud Ben Mustapha rappelle que le tableau des qualif’ est superbement garni. Les compétiteurs viennent de 27 pays des cinq continents, du Japon à l’Argentine avec une représentation massive du pourtour méditerranéen.

Sho Shimabukuro, le joueur japonais qui a remporté l’édition de 2022 remettra son titre en jeu. Le monégasque Valentin Vacherot, en passe de se hisser au Top 100 du classement ATP sera de la fête. Martin Landaluce, champion de l’US open Junior en 2022 sera également parmi nous. Il est Issu du vivier de Nadal Academy qui conforte son partenariat avec le Tennis Club.

Une Dream Team tunisienne sera dans la course. Selima Ben Mustapha, Dircom’ du tournoi promet de nous régaler des détails des matchs. Tous les arbitres de chaise sont tunisiens.

L’ATP a délégué un superviseur technique. KIA open est doté d’une cagnotte de 82.000 dollars US. Le vainqueur touchera 11.200 dollars et l’autre finaliste 6.600 dollars. Il y aura également une cagnotte bien dotée pour les fans du tournoi conviés à participer aux jeux de ‘’Share and Win’’ qui vont émailler le tournoi.

Que la fête commence !