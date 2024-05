Sur un total de 2000 universités répertoriées à travers le monde et classées comme étant les meilleures selon le classement mondial de 2024 du Center for World University Rankings (CWUR), l’Université de Tunis El Manar a occupé la 948ème position.

Cinq universités tunisiennes figurent dans ce classement. Il s’agit de l’Université de Tunis El Manar, qui vient en tête des universités tunisiennes, suivie de l’Université de Sfax (1141ème), l’Université de Monastir (1362ème), l’Université de Carthage (1382ème) et l’Université de Sousse (1942ème).

D’après ce classement mondial, l’université de Harvard (USA) occupe la première position, suivie de Massachusetts Institute of Technology (USA) en deuxième position, Stanford University (USA) en troisième position, University of Cambridge (UK) en quatrième position et University of Oxford (UK) en cinquième position. En revanche, Yunnan Agricultural University (Chine) est la dernière position du classement.

Basé aux Émirats arabes unis, le CWUR est une organisation consultative créée en 2012, qui publie le classement académique des universités mondiales évaluant la qualité de l’éducation, les opportunités d’emploi, la qualité du corps professoral et la recherche.

Le classement mondial des universités a commencé comme un projet à Jeddah, en Arabie saoudite, dans le but de classer les 100 meilleures universités mondiales, et a été adopté par les universités et les médias à l’échelle mondiale.

En 2019, le classement a été étendu pour inclure les 2000 meilleures universités parmi près de vingt mille universités dans le monde, ce qui en fait le plus grand classement académique des universités mondiales.