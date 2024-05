Le Directeur Régional du Département Croissance Inclusive, Finance et Institutions, pour la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord de la Banque Mondiale (BM), Nadir Mohammed a réaffirmé l’engagement de la Banque à renforcer les liens de coopération existants avec la Tunisie.

Il a souligné lors d’un entretien, tenu, lundi, 13 mai 2024, à Tunis avec le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri que son institution était prédisposée à poursuivre son appui au processus de réforme et de développement engagé par la Tunisie en faveur d’une croissance inclusive et durable, selon un communiqué publié, par l’Institut d’émission.

De son coté, Nouri s’est félicité du niveau de la coopération avec la BM tout en mentionnant que la BCT s’est engagée dans un processus de réforme ambitieux basé sur une étroite collaboration avec divers partenaires, dont le Groupe de la Banque Mondiale.

Il a salué, à cette occasion, les efforts fournis par cette institution, aussi bien sur le plan financier que technique, pour appuyer un nombre important de projets stratégiques d’envergure au sein de la BCT.

Et de poursuivre que ces projets ont notamment trait au renforcement de la résilience du secteur bancaire et à la promotion de la finance digitale et de l’inclusion financière.

Aussi, le Gouverneur de la BCT a insisté sur l’importance des projets en cours, portant sur la lutte contre le changement climatique et au verdissement du secteur financier.

Les discussions ont, également, porté sur l’appui des Petites et Moyennes Entreprises (PME), levier essentiel de croissance et, en particulier, sur la finalisation des procédures d’opérationnalisation de la ligne de crédit de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) d’un montant de 115,6 millions d’euros destinée au financement des PME tunisiennes dans le cadre du projet d’appui à la relance économique.

Cette rencontre a été, une occasion, pour passer en revue l’état des lieux et les perspectives de la coopération entre les deux institutions.