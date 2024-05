La 6ème édition du concours international “Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie” est destinée aux jeunes du monde entier, âgés de 14 à 25 ans.

La date limite pour candidater à ce concours est fixée au dimanche 14 juillet 2024, a annoncé l’Organisation des nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les jeunes qui souhaitent participer à ce concours peuvent consulter le site de l’organisation onusienne en cliquant sur le lien suivant : httpss://unescosilkroadphotocontest.org/frdu

Le concours photo international de l’UNESCO le Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie est organisé dans le cadre du programme des Routes de la Soie» du Secteur des Sciences sociales et humaines de l’UNESCO. Ce concours promeut la photographie comme un outil permettant d’encourager l’interaction culturelle, de contribuer à la compréhension mutuelle et de promouvoir la paix entre les personnes vivant dans les régions reliées par les Routes de la Soie.

Cette 6ème édition est placée sous le thème “Célébrations de la vie”. Les jeunes photographes sont invités à explorer et capturer l’essence vibrante des célébrations culturelles le long des Routes historiques de la Soie. Ce thème est plus pertinent que jamais dans le paysage mondial actuel marqué par des conflits croissants, une instabilité économique et la crise climatique, où les jeunes sont confrontés à des niveaux de découragement sans précédent.

La capture visuelle et la célébration de la vie visent également à impliquer les jeunes dans des voies positives et porteuses d’espoir et à créer un espace numérique pour favoriser cet état d’esprit.

Les photographes souhaitant explorer le thème des “Célébrations de la vie” le long des Routes de la Soie sont invités à capturer avec leur appareil photo des éléments de l’héritage commun, comme les cérémonies de naissance, les célébrations d’anniversaires symbolisant le passage du temps et la pérennité des relations, les cérémonies de fiançailles et mariages colorés et festifs mettant en valeur les traditions culturelles et l’union des familles, les célébrations traditionnelles et modernes des transitions saisonnières ainsi que les festivals et les pèlerinages, qui honorent les croyances spirituelles et le patrimoine culturel.

Les lauréats seront primés dans deux catégories et suivant un classement de tranches d’âge, de 14 à 17 ans et de 18 à 25 ans. Les trois gagnants dans chaque catégorie recevront une caméra professionnelle. Le lauréat de la première place aura une caméra professionnelle. Le lauréat de la deuxième place remportera une caméra semi-professionnelle alors que celui de la troisième place aura un appareil photo numérique de modèle standard.

Une soixantaine des meilleures photos du concours figureront dans un album photo professionnel “Youth Lens on the Silk Roads” et pourront être présentées dans le cadre d’une exposition organisée dans diverses régions du monde.

Pendant des milliers d’années, les Routes de la Soie ont constitué un vaste réseau de routes commerciales et de communication qui ont relié les civilisations et mis en contact les peuples et les cultures du monde entier. Les Routes de la Soie occupaient de vastes étendues du monde, découlant de l’Asie de l’Est, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, puis traversant l’Asie centrale, la steppe russe, les plateaux iraniens et anatoliens, et la péninsule arabique. Elles s’étendaient également à travers l’Afrique du Nord et du Nord-Est, de la Tanzanie au Maroc, avant de traverser finalement l’Europe de l’Est et du Sud, pour atteindre la France et la péninsule ibérique.