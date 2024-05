Environ 5% des dépenses mensuelles des ménages tunisiens consacrées à l’achat de la nourriture finit à la poubelle, a affirmé, lundi la directrice de l’Institut national de la consommation (INC), Darine Doggui, notant que la valeur globale de la nourriture jetée à l’échelle nationale, s’élève à 570 millions de dinars (MD) par an.

Intervenant, lors de la Conférence Nationale de l’Agriculture, sur le thème « La sécurité alimentaire face aux changements climatiques », Doggui a fait savoir que chaque famille tunisienne gaspille environ 42 kg de pain, par an, soit environ 900 mille pièces /jour, ce qui représente 16% du pain acheté, soit l’équivalent de environ 300 mille dinars par jour et de 100 MD, par an.

« De même, les familles gaspillent 6,5% des légumes et 10% des céréales et pâtes achètés a ajouté la responsable.

Et de noter que pendant le mois de Ramadan, les familles tunisiennes jettent à la poubelle 2/3 des plats cuisinés (environ 66,6%), près de la moitié du pain acheté (46%), et environ le 1/3 des céréales (30%).

D’après elle, ce résultat est du à la mauvaise conservation des aliments, à des achats non planifiés et irrationnels, et à la préparation de nombre de plats dépassant les besoins réels de la famille.

La directrice de l’INC a souligné la nécessité de sensibiliser les citoyens à l’impératif de rationaliser leurs consommations, rappelant qu’une Caravane nationale pour l’éducation à la consommation a été organisée au sein des établissements éducatifs, durant la période 2016-2024, en vue de sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques de consommation, ainsi qu’aux problèmes environnementaux.

Elle a également, appelé à adopter une législation visant à encourager la réduction du gaspillage alimentaire.