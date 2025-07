La circulaire n°12 de 2022 relative au poste des maîtres-nageurs est en cours de révision afin de les inciter à intégrer les rangs de la protection civile et améliorer leurs conditions de travail, sachant que leur nombre est faible par rapport aux besoins du pays, a fait savoir le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, lors d’une séance plénière tenue, mardi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

« En Tunisie, les salaires des maîtres-nageurs ne dépassent pas le Salaire Minimum Garanti (SMIG), ce qui les pousse souvent se tourner vers les unités hôtelières », a-t-il ajouté, lors de cette plénière consacrée à l’examen du projet portant approbation d’un accord de prêt entre la Tunisie et l’Agence française de développement (AFD), visant à contribuer au financement du projet de modernisation de l’Office national de la protection civile (ONPC).

Le ministre a, d’autre part, indiqué que le décret n° 99-2428 du 1er Novembre 1999, fixant les modalités et les procédures d’emploi des volontaires civils par l’ONPC est également en cours d’amendement. L’objectif étant, selon lui, d’attirer le maximum de volontaires, sachant que l’ONPC ne compte que 4 mille volontaires et 19 associations.

S’agissant du secourisme routier, Abdelhafidh a noté la création en cours des points de secours au niveau des autoroutes et des postes de secours aménagés sur les plages, ajoutant que 2335 maîtres-nageurs seront recrutés.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que l’office a procédé à la mise en place d’un plan national d’évaluation des risques, afin de réduire les délais d’intervention, ajoutant que ce plan repose sur la création de nouvelles unités de protection civile en vue de fournir les secours à 70% des habitants de chaque gouvernorat.

Il a souligné que le gouvernement œuvre à réduire le déficit budgétaire pour éviter l’endettement intérieur et extérieur, et ce, via le développement des ressources fiscales sans l’augmentation du taux d’imposition mais à travers l’élargissement de l’assiette, l’intégration de l’économie parallèle et l’incitation des tunisiens résidents à l’étranger à intensifier leurs transferts en devises.

Et d’ajouter que le recours à l’endettement extérieur n’est pas en contradiction avec la politique de compter sur soi vu que ces financements sont exploités dans des projets de développement rentables sur les plans économique et social.

L’Etat a recours aux financements extérieurs, pour la réalisation des projets importants tels que les projets du pont de Bizerte, l’autoroute Tunis/Jelma et la contruction des barrages, a-t-il ajouté.

Il a mis l’accent par ailleurs, sur l’amélioration de plusieurs indicateurs économiques, dont le taux de croissance et le taux d’inflation, contribuant ainsi au regain de confiance des investisseurs et l’impulsion de l’activité économique.

Toutefois, il a fait savoir que le gouvernement est conscient des difficultés auxquelles font face les responsables dans la gestion des projets bloqués, ajoutant que l’accent est mis sur l’instauration d’une nouvelle dynamique pour l’accélération du rythme de leur réalisation.

Le ministre a nié l’existence de problème avec les hommes d’affaires qui respectent la loi, appelant tous ceux qui subissent un harcèlement de la part de certaines structures ou administrations, à contacter directement son département pour identifier des solutions.