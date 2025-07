Deux conventions relatives à l’installation d’un système de facturation électronique au marché de gros des fruits et légumes et à celui de poissons de Sfax, ont été signées, le 1er juillet courant, au siège du gouvernorat, entre la Société tunisienne des marchés de gros de Bir El Kassaa (SOTUMAG) et la municipalité de Sfax, a fait savoir, mercredi, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Les deux conventions signées en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, s’inscrivent dans “le cadre des efforts visant l’organisation des circuits de distribution, à travers le déploiement d’un système de facturation électronique dans les marchés de gros dans les différentes régions du pays”.

“Ce programme vise à renforcer la transparence des transactions commerciales, à identifier les intervenants et à réduire le rôle des intermédiaires et des spéculateurs, ce qui contribuera à la stabilité des prix et à l’amélioration de l’efficacité des circuits de distribution”.