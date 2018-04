L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) a organisé, en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer, une conférence sur “le gypse, le sable silicieux et les perspectives offertes dans le gouvernorat de Tataouine”, et ce le 4 avril 2018.

L’accent a été mis sur les richesses naturelles de la région et les opportunités qu’elles offrent pour la conquête des marchés et la création d’industries de transformation prometteuses.

Le directeur général de l’ITES, Néji Jalloul, a souligné le contraste entre les ressources naturelles et les compétences existantes dans la région d’une part et le fort taux de chômage et la faiblesse de l’infrastructure d’autre part, signalant que le gouvernorat renferme les deuxièmes réserves mondiales de gypse ainsi que d’importantes quantités de sable et de marbre de haute qualité.

Cette conférence est la troisième du genre organisée par l’ITES. Elle a été précédées de rencontres similaires axées sur le sel et la stratégie maritime en Tunisie, dans le but de proposer des solutions aux problèmes posés et d’apporter un appui aux structures concernées.

L’expert Samir Bouaziz, auteur d’une importante étude sur les substances utiles à Tataouine élaborée en 2005 en collaboration avec l’Office du développement du sud et le Conseil régional du gouvernorat, a indiqué à l’agence TAP que les problèmes fonciers constituent les principaux freins à l’investissement dans les substances utilises, appelant à tirer profit des études réalisées.

Les intervenants ont recommandé d’initier des projets créateurs d’emplois et de richesses pour le pays et de mettre en place des centres de recherche et développement, dans la région, pour ouvrir des perspectives aux investisseurs et garantir la gestion durable des richesses. Ils proposent, également, de créer un pôle industriel dans le cadre du partenariat public-privé.