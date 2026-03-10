Durant le mois de mars courant, et dans le cadre des préparatifs pour la saison de production ovine à l’horizon 2027, des journées d’information au profit des agriculteurs et des éleveurs dans les différentes délégations du gouvernorat de Tataouine sont organisées par l’Office de l’élevage et des pâturages (OEP), en coordination avec le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Tataouine et l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap).

Cette initiative vise à renforcer l’encadrement des éleveurs et leur appotrter l’assistance technique nécessaire, en prévision de la saison de la reproduction des ovins. L’objectif est d’améliorer l’élevage ovin et la production de la viande ovine et garantir la disponibilité des moutons de sacrifice dans les années à venir.

Il s’agit d’accompagner les éleveurs pour les doter des techniques scientifiques et techniques susceptibles de promouvoir la productivité des troupeaux, dans un contexte marqué par les défis du changement climatique et la baisse des précipitations qui ont affecté ces dernières années la disponibilité des pâturages naturels et le rythme de reproduction ovine. Par le passé, les ovins pouvaient mettre bas deux fois par an, grâce à l’abondance des pâturages et des fourrages naturels, a indiqué à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Tataouine, Abdelaziz Harabi.

Ces journées d’information porteront essentiellement sur la sensibilisation des éleveurs sur l’importance de la “saison de l’accouplement (Safad)”, une période de reproduction précoce chez les ovins visant à augmenter le nombre de naissances, agrandir le cheptel et aider à maîtriser les prix des moutons de sacrifice et des viandes rouges, a-t-il souligné.

Les éleveurs de la région disposent d’une expérience traditionnelle en matière gestion de cette saison. Ces journées permettront aux éleveurs de découvrir plusieurs méthodes scientifiques pour améliorer la fertilité des ovins, notamment en enrichissant l’alimentation du troupeau par des aliments composés riches en protéines et en ajoutant des sels minéraux et des vitamines nécessaires pour compenser les pertes subies par les brebis après la première mise bas.

Cette démarche technique nécessite la fourniture d’aliments complémentaires en quantités étudiées et au moment opportun, c’est ce qui sera expliqué aux éleveurs lors de ces rencontres afin de contribuer à doubler la production et accroitre la rentabilité du cheptel, selon la même source.