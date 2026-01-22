Une séance de médiation s’est tenue mercredi sous l’égide du Médiateur administratif afin de débloquer le dossier de classification et d’exploitation d’une unité industrielle privée située à Bir Lahmar (gouvernorat de Tataouine).

Cette réunion a permis d’examiner les pistes pour résoudre les obstacles administratifs et environnementaux qui entravent le projet. Elle a donné lieu à une « interaction positive » et a fait apparaître une volonté commune des parties de trouver des solutions concrètes, respectueuses à la fois du cadre juridique et des normes environnementales, a indiqué l’institution dans un communiqué.

Le Médiateur administratif a réaffirmé son engagement à assurer un suivi rigoureux du dossier pour garantir la mise en œuvre rapide des accords conclus.

La séance était présidée par la Secrétaire générale, Najet Gharbi, et encadrée par Ali Bouali, chargé des droits économiques et financiers. Y assistaient des représentants des ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ainsi que de l’Environnement.

Cette médiation s’inscrit dans les missions de l’institution, qui visent à soutenir le service public et à faciliter les règlements en matière économique et environnementale.