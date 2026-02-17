Une journée d’information sur les mécanismes de financement de la formation continue a été organisée, mardi, au centre culturel de Tataouine.

Cette journée est tenue à l’initiative du bureau régional de la Confédération des Entreprises Citoyennes en Tunisie (CONECT) et le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage professionnel à Tataouine.

Le président du bureau régional de la CONECT, Mohamed Garsen a indiqué à l’Agence TAP, que cette journée vise à faire connaitre les programmes de formation continue visant à booster les compétences des cadres et agents des petites et moyennes entreprises pour mieux favoriser le développement de l’entreprise.

Il a ajouté que l’objectif de ces programmes est de promouvoir la gestion des ressources humaines et renforcer la compétitivité des entreprises œuvrant aussi bien dans les domaines agricole, industriel ou de services.

A l’issue des travaux, des recommandations ont été formulées sur l’importance de l’accès aux programmes de formation continue pour développer le potentiel du personnel de l’entreprise et les moyens d’encourager les chefs d’entreprises à adhérer à ces programmes pour bénéficier des avantages mis en place à cet effet.