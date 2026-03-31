Dans le cadre du suivi des grandes cultures, notamment les céréales irriguées, les services techniques de la direction de la production végétale relevant du CRDA de Tataouine ont mené des visites de terrain dans plusieurs exploitations agricoles de la délégation de Remada, en particulier dans les zones de Breguea et Nekrif.

Ces visites ont permis d’inspecter plusieurs exploitations et de constater les stades de croissance des cultures ainsi que leur état phytosanitaire.

Lors de ces visites, les équipes ont également pris connaissance de l’avancement des travaux de la parcelle expérimentale supervisée par l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), en partenariat avec le commissariat, dans le cadre d’une étude sur l’adaptation de différentes variétés de céréales aux spécificités du climat aride de la région, ce qui pourrait soutenir les choix des agriculteurs et améliorer les rendements à l’avenir.

Le commissaire régional au développement agricole, Monji Chniter, a indiqué, à l’Agence TAP, que la superficie totale consacrée aux céréales dans le gouvernorat de Tataouine s’élève à environ 660 hectares, dont près de 100 hectares irrigués, répartis entre 35 hectares de blé dur et 65 ha d’orge. Les superficies en cultures pluviales sont estimées à environ 500 hectares et dépendent essentiellement des précipitations.

Il a également souligné la poursuite de plusieurs expérimentations scientifiques en partenariat avec des institutions nationales de recherche, notamment l’Institut national des grandes cultures (INGC) à Bou Salem, l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) et l’Institut des régions arides de Médenine (IRA Médenine).

Ces essais, lancés depuis 2023 à “Sahl Roumen”, visent à approfondir la recherche sur l’adaptation des grandes cultures irriguées au climat de la région et à élaborer des références scientifiques dont pourront s’inspirer les agriculteurs dans leurs programmes d’extension futurs.

Il a affirme que les résultats préliminaires de ces expérimentations sont encourageants, en attendant les évaluations finales, soulignant que leur réussite permettra leur généralisation à l’avenir, contribuant ainsi au développement agricole dans le gouvernorat de Tataouine et à l’amélioration des rendements des grandes cultures dans les zones arides.