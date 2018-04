Une journée régionale portes ouvertes sur la formation professionnelle a été organisée, mercredi 4 avril, au Centre sectoriel de formation en textile de Bir El Kassaâ (gouvernorat de Ben Arous).

Ont pris part à cette rencontre, des représentants des centres sectoriels de formation professionnelle (publics et privés) implantés dans la région.

Selon le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi à Ben Arous, Jalel Khelifi, cette manifestation vise à faire connaître les différentes formations et divers programmes proposés par ces centres.

Cette journée a pour objectif également d’inciter les jeunes à bénéficier des programmes de formation professionnelle dans les spécialités et métiers d’avenir et de créer un réseau professionnel entre les parties concernées (centres, administration, collèges, lycées,..) pour mieux assurer l’information sur les opportunités et programmes de formation, a-t-il ajouté.

La même source a souligné que dans certains cas, des candidats n’ont pas été admis soit à cause de la capacité d’accueil limitée des centres soit parce qu’ils ne disposent pas des compétences requises.

Quant au président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat à Ben Arous, Imed Béhi, il a fait remarquer que la journée a permis aux chefs d’entreprises de s’informer sur les programmes de formation dans ces centres et d’examiner les moyens d’établir des partenariats publics-privés afin de satisfaire les besoins des entreprises en main d’oeuvre qualifiée.

A noter que le gouvernorat de Ben Arous compte 7 centres sectoriels (en aviation, textile, mécatronique et logistique et dans les domaines des services, du transport et de construction, outre 352 centres de formation privés). Ces centres emploient 6 mille formateurs.