Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhiab, a souligné mercredi l’importance accordée par le gouvernement au développement des ressources humaines, mettant l’accent sur la formation professionnelle initiale et continue en tant que levier pour le développement et pour l’emploi.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle, le ministre a salué les efforts déployés par le centre en tant qu’organe exécutif des politiques publiques visant à consacrer le droit à la formation tout au long de la vie et au développement des compétences des travailleurs, ce qui augmente la productivité des entreprises et renforce leur capacité concurrentielle.

Il a, en outre, souligné la nécessité de développer le système d’information pour une bonne gestion de la formation continue.

De son côté, le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaouad, a indiqué que les politiques publiques dans le domaine de la formation professionnelle initiale et continue seront réajustées selon une méthodologie axée sur le principe de la collaboration, dans le but de soutenir et d’accompagner les entreprises économiques pour bénéficier des mécanismes de formation continue.

Il a également assuré que des perspectives de promotion professionnelle seront ouvertes aux travailleurs, appelant dans le même contexte à la nécessité de coordonner davantage entre les institutions relevant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle afin d’assurer une plus grande efficacité au sein du système national de formation professionnelle.