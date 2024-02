Un accord-cadre sectoriel dans le domaine de la formation professionnelle a été signé entre la Tunisie et la principauté de Monaco, jeudi, au terme des travaux de la 4e session de la Commission bilatérale de coopération.

L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et la ministre des Relations extérieures et de la Coopération de la Principauté Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de la nécessité d’envisager une coopération visant à réaliser les objectifs climatiques des deux pays, et ce dans le cadre des mécanismes prévus par l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat.

La coopération en matière fiscale, en particulier des concertations en vue d’éviter la double imposition, ainsi que les horizons de coopération dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la culture et de l’agriculture ont été à l’ordre du jour de la Commission.

Les deux ministres des Affaires étrangères se sont félicités des résultats positifs des relations de coopération entre les deux pays, établies en 1993.

Ils ont, dans ce sens, souligné la volonté commune de renforcer les liens d’amitié et de coopération unissant les peuples tunisien et monégasque, ajoute le communiqué.

Nabil Ammar, chef de la délégation tunisienne, a mis l’accent sur l’impératif de lutter contre les impacts négatifs du changement climatique et d’améliorer les opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes, facteurs importants pour la stabilité et la croissance économiques.

De son côté, la ministre monégasque des Affaires étrangères a indiqué que la coopération tuniso-monégasque se concentre, à présent, sur trois domaines d’intervention prioritaires à savoir la santé, l’éducation, la protection de l’enfance et l’accès au travail décent.

Elle a ajouté que la coopération bilatérale met, particulièrement, l’accent sur la lutte contre l’abandon scolaire, l’accès à l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, en lien avec les priorités de la Tunisie.