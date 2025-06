Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle organise, hier et aujourd’hui (27 et 28 juin), une session de formation au Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation, à l’intention des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, dans le but de renforcer leurs compétences en matière de soutien aux sociétés communautaires.

Selon un communiqué du département, cette session porte sur le concept des sociétés communautaires, leurs objectifs, ainsi que leurs dimensions économiques, sociales et environnementales. Les participants ont également été formés sur les modalités de création, les procédures légales, le rôle du Registre national des entreprises, la structure des conseils d’administration, ainsi que les aspects fiscaux et financiers liés à ces entreprises.

S’exprimant lors des travaux de cette session, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a souligné que les sociétés communautaires sont un modèle socio-économique alternatif visant à répondre efficacement aux défis de création de richesse et d’emplois.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance d’améliorer leur gouvernance et de renforcer l’accompagnement personnalisé afin de lever les obstacles entravant leur mise en activité effective.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’assurer un suivi régulier basé sur des indicateurs de performance mesurables, dans le but d’assurer un développement équilibré et durable.

Riadh Chaoued a, par ailleurs, exhorté tous les acteurs concernés à proposer des solutions concrètes et efficaces aux différentes problématiques qui freinent le bon fonctionnement de certaines sociétés communautaires.