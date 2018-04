Environ 300 responsables représentant le gouvernement tunisien et des organisations et institutions financières régionales et internationales participeront, les 5 et avril 2018 à Tunis, à la Conférence nationale sur “l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’efficacité énergétique”.

Lire aussi: Tunisie : Khaled Kaddour relance la bataille de l’efficacité énergétique

Cette conférence, qui sera ouverte par le chef de gouvernement, a pour objectif de contribuer à la réalisation de l’efficacité énergétique espérée par la Tunisie, notamment dans les régions. Elle a été annoncée durant le Forum de Tunis pour l’investissement, dans le cadre des initiatives gouvernementales pour la croissance et l’emploi.

La Tunisie a déjà adopté, en 2016, une stratégie de transition énergétique prévoyant la mise en place des conditions d’une mutation progressive et équilibrée du modèle énergétique actuel, fondée sur la diversification des sources d’énergie et une meilleure exploitation des gisements d’efficacité énergétique disponibles.

L’objectif recherché est de réduire la demande énergétique de 30% et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 30% également, et conformément à l’Accord universel de Paris sur le climat, ratifié par la Tunisie et dont la Contribution nationale déterminée prévoit une baisse de l’intensité carbone de l’économie tunisienne, de 41% d’ici à 2030 par rapport au niveau de 2010.

A l’issue de la conférence, un groupe de travail sera formé pour l’élaboration d’un plan d’action visant à accélérer la mise en œuvre des programmes d’efficacité d’énergie et identifier les rôles et les responsabilités de chaque intervenants dans le secteur de l’énergie suivant un agenda bien déterminé.