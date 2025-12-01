L’Union européenne (UE) intensifie son soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) tunisiennes afin de les préparer à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2026, du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF/CBAM). Ce mécanisme imposera aux exportateurs vers l’UE de déclarer les émissions de CO₂ incorporées dans leurs produits.

Face à cette nouvelle réglementation, plusieurs programmes européens sont déployés pour accompagner la modernisation, la transition écologique et la compétitivité des entreprises tunisiennes. Le programme Trade and Competitiveness (TCP) propose notamment des subventions, améliore l’accès au financement via des mécanismes de partage des risques, et fournit des conseils et formations.

Le programme GEFF Tunisie, dédié à l’économie verte, met à disposition des lignes de crédit auprès des banques locales afin de financer des investissements en efficacité énergétique, en équipements sobres en carbone et en énergies renouvelables, assortis d’incitations financières.

D’après les informations publiées sur la page Facebook de l’Union Européenne en Tunisie, le programme PACE-AMIT cible quant à lui les filières agricoles et agroalimentaires, en soutenant leur modernisation, l’obtention de certifications qualité et leur préparation à l’export.

Parallèlement, l’instrument TAIEX renforce les capacités des administrations tunisiennes à aligner leurs réglementations sur les normes européennes, à digitaliser leurs services et à élaborer des politiques publiques adaptées aux exigences du marché unique.

Face à l’urgence climatique et aux exigences du marché unique européen, les entreprises tunisiennes sont invitées à mesurer leurs émissions, réduire leur empreinte carbone et à se structurer pour obtenir le statut d’« exportateur MACF », ou à désigner un représentant indirect accrédité.

Ces initiatives visent à accompagner la Tunisie vers une croissance durable et une intégration renforcée au sein de l’économie européenne.