Du 4 au 6 mars, au Parc des expositions de Rimini, d’Italian Exhibition Group, 32 start-up et PME innovantes Dans le même pavillon, l’initiative Green Jobs & Skills facilite la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois. Mercredi 4 mars, remise du Prix Innovation Lorenzo Cagnoni à sept exposants pour les projets les plus innovants

Rimini, 3 mars 2026 – La transition énergétique nécessite des lieux permettant de traduire les idées en applications concrètes et nouvelles compétences à même de transformer la théorie en pratique industrielle.

Avec son Innovation District, KEY – The Energy Transition Expo devient l’épicentre de l’innovation durable, consolidant ainsi son rôle d’accélérateur de croissance et de plateforme de développement pour les jeunes entreprises italiennes et internationales engagées dans le secteur de l’énergie.

Avec son nouveau plan d’aménagement, la manifestation d’IEG (Italian Exhibition Group) qui se tiendra du 4 au 6 mars au Parc des expositions de Rimini a en effet confirmé la présence d’un pavillon tout entier, le pavillon D4, dédié à l’innovation. Au sein de cet espace, l’initiative Green Jobs & Skills permettra de favoriser la rencontre entre la demande d’emplois et l’offre de nouvelles compétences durables.

Sera par ailleurs présent un stand dédié à BEX – Beyond Exploration, la nouvelle expo-conférence consacrée à l’économie spatiale et aux vols spatiaux commerciaux organisée par IEG en collaboration avec la Région Émilie-Romagne ; elle se tiendra du 23 au 25 septembre au Parc des expositions de Rimini.

UN PARCOURS D’OPEN INNOVATION

L’Innovation District est né comme un véritable parcours d’open innovation qui vise à mettre en relation les start-up avec des entreprises consolidées et avec de potentiels investisseurs, en encourageant l’innovation en matière de produits et de services ainsi que la création de nouvelles activités durables. Cet espace est conçu pour valoriser les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement, en donnant de la visibilité à leurs solutions les plus avancées et en faisant office de catalyseur pour l’évolution technologique des secteurs protagonistes de la transition énergétique.

L’AIRE START-UP & SCALE-UP

Dans l’Innovation District, l’espace Start-up & Scale-up est dédié aux idées et aux projets les plus innovants dans les sept secteurs économiques de KEY : solaire, éolien, hydrogène, efficacité énergétique, stockage de l’énergie, mobilité électrique et ville durable.

Ils seront représentés par les 32 start-up et PME innovantes italiennes et internationales qui ont été sélectionnées parmi les 67 entreprises ayant répondu au Call for Start-up organisé par Italian Exhibition Group, en collaboration avec ICE – Italian Trade Agency, ART-ER (consortium de l’Émilie-Romagne engagé dans le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat), avec la Fondation MAI (expression du système Confindustria), avec l’ANGI (Association nationale des jeunes innovateurs) et avec le Plug and Play Tech Center, la plus grande plateforme mondiale d’open innovation et de capital-risque.

Aux sept jeunes entreprises les plus innovantes, une pour chaque secteur de la manifestation, une plaque de reconnaissance sera remise.

Les solutions présentées vont de l’efficacité énergétique à la mobilité électrique, avec une forte présence de l’intelligence artificielle appliquée à la gestion de l’énergie pour assurer le monitorage des consommations en temps réel, détecter les anomalies et optimiser les ressources, en réduisant ainsi le gaspillage et en maximisant les économies pour les grandes installations, les entreprises, les citoyens et les communautés énergétiques. Seront présentés des projets hautement innovants de pompes à chaleur, des systèmes de stockage gravitationnel qui captent et conservent l’énergie, des technologies de monitorage avancé qui intègrent des images satellitaires, des relevés effectués au moyen de drones et de capteurs terrestres, des innovations qui automatisent la gestion technique des projets et améliorent le rendement des installations existantes, ainsi les traitements autonettoyants pour panneaux photovoltaïques, et des plateformes intégrées qui permettent d’installer et de monétiser des points de recharge pour véhicules et vélos électriques. À cela viennent s’ajouter des modèles basés sur l’économie collaborative qui mettent en relation les entreprises et les citoyens qui souhaitent investir dans l’énergie solaire ainsi que des services qui aident les utilisateurs à comprendre, conceptualiser et concrétiser les opportunités économiques offertes par la durabilité et par la transition énergétique. La recherche présentera au salon des solutions de développement de réacteurs qui exploitent au mieux les catalyseurs et les matériaux thermoplastiques recyclables pour les pales éoliennes.

LE PRIX INNOVATION LORENZO CAGNONI

Mercredi 4 mars à 17h15 dans l’Innovation Arena, aux sept exposants de KEY qui auront présenté les projets les plus innovants, un pour chaque catégorie de produits de la manifestation, le Prix Innovation Lorenzo Cagnoni sera décerné avec une plaque officielle en témoignage du niveau d’excellence atteint. L’initiative vise à valoriser toutes les entreprises qui depuis de nombreuses années sont engagées dans le développement de produits et de services sans cesse plus innovants dans le domaine de la transition énergétique.

GREEN JOBS & SKILLS : FORMER LES PROFESSIONNELS DE LA TRANSITION

Le secteur énergétique est l’une des principales sources de dynamisme et de croissance dans le monde sur le marché de l’emploi. Pour autant, l’offre de nouvelles ressources qualifiées ne parvient toujours pas à suivre le rythme des besoins du marché.

Afin de contribuer à combler ce fossé et d’encourager la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans le domaine de l’énergie et de la durabilité, au sein de l’Innovation District, KEY 2026 a reconduit l’initiative Green Jobs & Skills, en collaboration avec Green Factor, destinée aux jeunes diplômés et aux lycéens des instituts techniques, aux jeunes professionnels et aux travailleurs qui souhaitent s’orienter vers la durabilité ainsi qu’aux entreprises à la recherche de talents.

Pour qui souhaite intégrer le marché de l’emploi green, le projet constitue une opportunité d’orientation professionnelle.

Sur le site officiel de la manifestation, accessible depuis un ordinateur ou via une application, un espace numérique dédié aux « green jobs » permet aux exposants de promouvoir un événement vertical axé sur l’acquisition des talents. Les étudiants, les professionnels et les chercheurs intéressés peuvent se pré-inscrire à la présentation et envoyer leur CV ou une lettre de motivation directement via la plateforme.

La journée du vendredi 6 mars sera entièrement consacrée à la formation et à l’orientation professionnelle. En outre, en collaboration avec l’ENEA et la CNA, un hackathon sera organisé, au cours duquel les étudiants des ITS énergie de toute l’Italie s’affronteront pendant trois jours.

