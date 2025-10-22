L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a lancé un appel d’offres national pour l’élaboration d’un plan d’actions d’utilisation rationnelle de l’énergie à l’horizon 2035.

Cet appel d’offres (n° 13/2025) vise à concevoir un plan intégré et opérationnel pour renforcer l’efficacité énergétique dans les secteurs industriel, résidentiel, des transports et des services.

Les bureaux d’études locaux et internationaux ainsi que les experts qualifiés dans les domaines de la planification énergétique, de l’efficacité énergétique et des changements climatiques sont invités à soumissionner.

Le dossier d’appel d’offres est disponible gratuitement sur la plateforme électronique des marchés publics « TUNEPS » (www.tuneps.tn).

La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 novembre 2025 à 10 heures. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures au siège de l’ANME.

Ce futur plan doit dessiner les contours des politiques énergétiques tunisiennes, conformément aux objectifs de développement durable et aux engagements internationaux du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il est conçu pour orienter les investissements vers des projets à impact énergétique positif et renforcer la capacité de la Tunisie sur les marchés internationaux de l’énergie et du financement climatique.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à réduire la demande énergétique de 30% d’ici 2035, en rationalisant la consommation et en encourageant les énergies renouvelables.

Elle reflète la volonté de jeter les bases d’un modèle énergétique plus efficace, autonome et équitable.