L’écrivain tunisien de langue arabe, Hassanine Ben Ammou, présentera son dernier roman historique “Am al fzou 1864” (Année de la peur) le 9 avril 2018 dans le cadre des activités culturelles programmées par les éditions arabesques, dans le cadre de la 34ème édition de la foire internationale du livre de Tunis qui se tiendra du 6 au 15 avril 2018 au parc des expositions du Kram.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hassanine Ben Ammou a indiqué qu’il traite de la révolution de Ali Ben Ghedhahem et de l’insurrection de 1864 qu’ opposait une grande partie de la population tunisienne au pouvoir beylical, rappelant, à ce sujet que cette révolution avait pour origine le doublement des impôts. Il a précisé que ce nouveau roman est le fruit d’un long travail de recherche et d’investigation signalant à ce sujet qu’une seule information historique a nécessité des fois la lecture de plusieurs livres.

Parlant de la genèse du roman, Ben Ammou a expliqué que cet ouvrage dont l’écriture a débuté en 2012, était au départ un projet cinématographique, dont le scénario portant sur la vie de Ali Ben Ghedhahem,lui a été commandé par un cinéaste, mais le projet n’a pas pu voir le jour pour différentes raisons.

A ce propos, l’éditeur Moncef Chebbi a mis l’accent sur l’écriture cinématographique des faits et des personnages, expliquant à cet égard que le roman capte l’attention du lecteur, grâce au choix du sujet et la description minutieuse des faits et gestes, comme si l’écrivain portait une caméra pour faire voyager son lecteur d’un lieu à un autre.

Chebbi a par ailleurs souligné le rôle du roman historique dans l’information des jeunes sur l’histoire de leur pays et dans la révélation de certaines pages méconnues de l’histoire riche de la Tunisie.

Hassanine Ben Ammou s’est spécialisé dans les romans ayant pour toile de fond diverses périodes de l’histoire de la Tunisie. Il a notamment signé la trilogie “Rahmana”, “Bab El Alouj” et “Bab El Fella”.

“Bab El Alouj” est consacré au début de l’ère hafside (1415-1450).

Quant au roman “Rahmana”, il s’intéresse à la période entre 1535 et 1550.

Le dernier livre de la trilogie “Bab El Fella” évoque la fin du règne des Hafsides (1560-1574) et le début de la présence espagnole en Tunisie.