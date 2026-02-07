La médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) accueillera, le jeudi 12 février, une rencontre-débat avec le dramaturge, metteur en scène et comédien Taoufik Jebali autour de son dernier ouvrage en arabe, “Je ne suis pas l’homme de théâtre qui convient”, publié par Sud Éditions en novembre 2025.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres Kteb Tounsi et sera modérée par la comédienne Nadia Boussetta.

L’ouvrage de Jebali (لست المسرحي المناسب) propose une réflexion sur son parcours artistique et les défis rencontrés dans le théâtre tunisien, ainsi qu’une analyse de l’évolution du milieu au fil des décennies. Connu pour sa série satirique Klem Ellil (Paroles de nuit), qui continue de marquer les esprits par son audace, Jebali livre dans son livre un regard critique sur la scène contemporaine, notamment sur les dérives de la professionnalisation et de l’accessibilité du théâtre.

Prévue à partir de 18h00, la rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Al Kitab. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Cet événement constitue une occasion unique d’échanger avec l’un des plus grands noms du théâtre tunisien et de découvrir les réflexions d’un artiste engagé dans la quête d’une esthétique théâtrale renouvelée et pertinente.