“Kerkennah : Histoire, ArchÃ©ologie et Civilisation”, nouvel ouvrage du professeur et archÃ©ologue Fethi Chelbi, vient de paraÃ®tre aux Ã©ditions du Centre Cercina pour les Recherches sur les Iles MÃ©diterranÃ©ennes (CCRIM) Ã Kerkennah. Cette publication rend compte des rÃ©sultats des fouilles menÃ©es sur le site de Kyranis, Ã Kerkennah, aprÃ¨s vingt annÃ©es de suspension de la campagne archÃ©ologique dirigÃ©e par Fethi Chelbi.

La divulgation des rÃ©sultats de cette mission permet de rendre publiques des informations inÃ©dites relatives Ã cette citÃ©Â romaine. Il sâ€™agit dâ€™un Ã©vÃ©nement important, non seulement pour la communautÃ© des archÃ©ologues et des historiens, mais aussi pour lâ€™ensemble des chercheurs sâ€™intÃ©ressant aux civilisations antiques.

Cette publication a vu le jour grÃ¢ce Ã la contribution considÃ©rable et gÃ©nÃ©reuse deÂ la professeure Soumaya Gharsallah, directrice de l’Institut SupÃ©rieur des Arts et mÃ©tiers (ISAM) de Sidi Bouzid, ainsi quâ€™Ã celle de l’historienne,Â archÃ©ologue etÂ professeure Katia SchÃ¶rle de lâ€™universitÃ© dâ€™Aix-en-Provence, dont les efforts et la mÃ©diation ont permis dâ€™assurer en partie le financement de lâ€™ouvrage, qui rÃ©unit des contributions de plusieurs spÃ©cialistes, archÃ©ologues et historiens.