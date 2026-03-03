La Direction de la lecture publique, relevant de la Direction gÃ©nÃ©rale du Livre, organise du dimanche 1er mars au jeudi 30 avril 2026 la cinquiÃ¨me Ã©dition du concours national Â« Baytouna Taqassim wa Kalimat Â», sous la supervision du ministÃ¨re des Affaires culturelles.

Cette initiative vise “Ã ancrer la pratique du livre en milieu familial, Ã encourager la frÃ©quentation des bibliothÃ¨ques publiques et Ã sensibiliser Ã lâ€™importance des supports culturels”, indique un communiquÃ© du ministÃ¨re rendu public samedi.

Le concours est mis en Å“uvre Ã travers “le rÃ©seau des bibliothÃ¨ques publiques et au sein des foyers, avec pour objectif la production de contenus culturels numÃ©riques sous diffÃ©rentes formes dâ€™expression”, indique la mÃªme source. Il comprend trois volets : “un concours de court mÃ©trage documentaire, un concours de conte et de rÃ©cit, ainsi quâ€™un concours de production dâ€™une histoire numÃ©rique interactive”.

La compÃ©tition est ouverte Ã trois tranches dâ€™Ã¢ge : “de 8 Ã 15 ans, de 16 Ã 20 ans et de 21 Ã 30 ans”.