Le président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), Bandar Al Hajjar, a indiqué, mercredi 4 avril, que la banque compte organiser, les 9 et 10 mai 2018, la 4ème édition du Forum annuel des fonds souverains des Etats membres de la Banque islamique de développement (BID) dans la capitale du Gabon, Libreville.

Al Hajjar a relevé, à l’occasion de l’ouverture des réunions annuelles du Groupe de la BID (du 1er au 5 avril 2018 à Gammarth), que ces réunions visent à mettre l’accent sur le rôle du développement de ces fonds souverains dans le renforcement de la croissance des Etats membres.

Il a souligné que ce forum constituera une occasion pour élargir les projets d’investissement entre les fonds souverains, d’investissements et de retraite, d’une part, et les secteurs public et privé dans les pays membres, d’autre part.