Le Président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) , Anis Jaziri, a déclaré mercredi que le Conseil tient à participer aux différents événements économiques afin de conclure des accords de partenariat et de coopération et obtenir des financements au profit des projets et initiatives présentés par les membres du Conseil.

Jaziri a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), tenues actuellement à Alger, du 19 au 22 mai 2025, que la BID est l’une des plus grandes banques qui fournit des financements et investit en Afrique du Nord et le continent africain. Il s’agit d’une excellente opportunité que les acteurs économiques tunisiens devraient saisir, présenter leurs projets et obtenir le soutien financier nécessaire.

Le responsable a précisé que de nombreuses idées et initiatives ont été bien accueillies par les responsables bancaires, qui ont exprimé la volonté de coopérer et d’apporter leur soutien financer, notant que ces initiatives représentent des projets structurels majeurs dans le domaine des infrastructures, l’énergie et les communications en Afrique.

Il a signalé que les membres du TABC ont tenu une série de réunions avec des ministres chargés de l’investissement dans un certain nombre de pays, qualifiés d’importantes pour le développement des partenariats et l’expansion du réseau des relations mondiales, surtout avec le continent africain.

Le président du conseil a relevé que de telles réunions permettraient à la Tunisie et aux acteurs économiques de développer leurs exportations et d’accroître leurs investissements sur le continent africain.

Il a souligné que le Conseil travaille en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger et celui de l’Économie et de la planification et participe aux événements économiques à l’étranger, dans le but de diversifier les relations de coopération avec de nouveaux partenaires tout en préservant les partenaires traditionnels.

Cet événement connait une très grande participation de la plupart des fonds d’investissement internationaux, institutions financières internationales et investisseurs d’Amérique, d’Europe et d’Asie, a-t-il fait remarquer.

Il est à noter que la Tunisie participe aux réunions annuelles de la Banque islamique de développement 2025 avec une délégation de haut niveau dirigée par le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, ainsi que des représentants de plusieurs structures économiques.