Tunisie Telecom et la Poste tunisienne ont annoncé, ce mercredi 4 avril 2018, la signature d’un nouvel accord de partenariat pour créer plus de synergie entre ces deux entreprises, partenaires de longue date.

La convention de partenariat a été signée par M. Mohamed Fadhel Kraiem, président-directeur général de Tunisie Telecom, et Moez Chakchouk, président-directeur général de la Poste tunisienne, au siège de Tunisie Telecom, en présence des cadres des deux entreprises, mais également de journalistes.

Ce partenariat vise essentiellement à la création de plus de proximité entre les produits proposés par les deux partenaires et leurs clientèles.

En effet, Tunisie Telecom commercialisera désormais, dans tous ses points de vente sur l’ensemble du pays, les cartes co-brandées, TelecoMoney VCN et TelecoMoney EMV permettant aux clients de bénéficier des services de paiement Mobile via TelecoMoney et d’autres services électroniques de la Poste tunisienne.

Il s’agit d’un service de paiement Mobile simple, rapide et flexible permettant aux utilisateurs d’effectuer des achats sur leurs terminaux à tout moment, sans contrainte et en toute sécurité.

D’autre côté, les 1.100 bureaux de la Poste vont assurer la commercialisation plusieurs services de Tunisie Telecom, à l’instar des ventes de cartes SIM, les recharges, les produits Data et le paiement de factures des différents services de Tunisie Telecom.

Le président-directeur général de Tunisie Telecom a déclaré à cette occasion que «nous sommes heureux de lancer ce nouveau partenariat gagnant-gagnant avec la Poste tunisienne. C’est un modèle économique collaboratif qu’on ne peut qu’encourager et le développer pour le bien des deux partenaires».

Pour sa part, Moez Chakchouk a précisé que cette coopération privilégiée avec le leader des télécommunications en Tunisie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Poste tunisienne pour promouvoir davantage l’accès aux services numériques. Ce partenariat contribuera à consolider davantage le rôle de la Poste tunisienne en tant qu’établissement public au service des citoyens».