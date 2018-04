Les indicateurs touristiques dans la région de Nabeul sont au vert. En effet, durant le premier trimestre 2018 (1er janvier-20 mars), le Conseil régional du tourisme fait état de chiffres prometteurs pour la saison.

Le nombre de nuitées dans la zone touristique Nabeul-Hammamet a augmenté de 14 mille par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant un total de 217 mille nuitées.

Le nombre des entrées a gardé le même niveau que celui de l’année dernière, dépassant les 82 mille visiteurs, répartis entre 60 mille Tunisiens, 7 mille Algériens et 14 mille Français, Britanniques, Allemands, Belges et Russes.

Malgré une légère baisse du nombre d’entrées à la station Yasmine Hammamet, passant de 75 mille à 63 mille, et des nuitées (de 132 mille à 122 mille), les chiffres enregistrés demeurent importants augurant d’une haute saison positive.

Les prévisions sont d’autant plus optimistes avec le retour du marché britannique qui enregistre 4 mille touristes et l’amélioration du rendement du marché français (5 mille) et du marché allemand (3 mille).

A partir du mois d’avril, on prévoit, également, une importante augmentation des vols de provenance de Russie.