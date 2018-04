Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé le “souci de la Tunisie de développer les relations de coopération avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI), sa volonté de consolider l’action islamique commune, d’aider l’OCI à traiter les questions de la région, de consolider la sécurité et la stabilité et d’impulser la coopération entre pays islamiques dans tous les domaines”.

Lors d’un entretien lundi 2 avril avec le secrétaire général de l’OCI, Youssef Ben Ahmed Athimine, en visite en Tunisie pour prendre part aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, le ministre a mis l’accent sur “la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme et de prémunir les jeunes contre les influences des courants extrémistes et la violence”, indique un communique du département des Affaires étrangères.

De son côté, Youssef Ben Ahmed Athimine a mis en exergue “l’importance de la tenue à Tunis de la 43e réunion du groupe de la Banque islamique de développement et d’accorder un intérêt accru au développement et à la coopération économique à l’échelle islamique”. Il a fait part de la disposition de la Tunisie d’accueillir la 11e session du congrès islamique des ministres de la Culture au mois de novembre 2019.

Il a souligné d’autre part le rôle de la Tunisie “dans l’impulsion de l’action islamique commune, pour servir les causes de la région et contribuer à la réussite des manifestations et activités de l’OCI”.

Le secrétaire général de l’Organisation islamique a exprimé d’autre part son soutien à la proposition de la Tunisie d’organiser une conférence sur l’investissement fin 2018 dans le cadre du programme d’action de l’OCI.

“Nous sommes disposés à contribuer au succès du congrès islamique des ministres de la culture et toutes les activités et manifestations qui seront organisées à Tunis en sa qualité de deuxième capitale de la culture islamique en 2019”, ajoute le communiqué citant le responsable de l’OCI.