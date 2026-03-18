La Tunisie a plaidé, lundi, pour l’intensification du dialogue afin de garantir la protection des droits religieux, culturels et civils des communautés musulmanes, exprimant sa profonde préoccupation face à la montée de l’islamophobie et des discours de haine, en particulier dans certains pays européens.

Intervenant lors d’une réunion de haut niveau organisée par l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, en marge de la 61e session du Conseil des droits de l’homme qui se tient actuellement à Genève, la Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a souligné les graves conséquences de ce phénomène qui se manifestent, entre autres, par la marginalisation, l’exclusion et les violences ciblant les musulmans.

“Les musulmans font partie intégrante du tissu social et culturel des sociétés dans lesquelles ils vivent et contribuent à leur développement et à leur prospérité”, a-t-elle tenu à rappeler.

Par ailleurs, la Tunisie a renouvelé “son engagement de la Tunisie en faveur des valeurs de modération, du respect de la diversité et du rejet de toute forme de discrimination”, des principes considérés comme “fondamentaux pour bâtir un monde plus juste et plus pacifique”.

Selon les canaux officiels de la Mission, la réunion de haut niveau de l’OCI, présidée par l’Ambassadeur du Pakistan à Genève (en sa qualité de Président du Groupe des États membres de l’OCI), a vu la participation en personne de personnalités telles que le Secrétaire général de l’Union interparlementaire, Martin Chungong, et le Représentant permanent de l’Indonésie, Sidharto Reza Suryodipuro, qui assure la présidence actuelle du Conseil des droits de l’homme.

Des messages enregistrés ont également été diffusés, notamment par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’OCI pour la lutte contre l’islamophobie, Mehmet Paçaci et la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, Ashwini K.P.