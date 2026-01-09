Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participe, samedi 10 janvier, à Djeddah (Arabie Saoudite), à la 22e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), consacrée à l’examen de l’évolution de la situation en Somalie.

La réunion examinera, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les derniers développements de la situation dans la République Fédérale de Somalie, à la suite de la reconnaissance par l’entité sioniste de la région dite du « Somaliland » en tant qu’État indépendant.

Elle examinera aussi la poursuite de l’agression sioniste contre le peuple palestinien frère et les plans d’annexion et de déplacement forcé de sa population hors de sa terre.

Nafti tiendra, en marge de cette réunion, des entretiens avec ses homologues de plusieurs pays islamiques afin d’examiner les relations de coopération bilatérale unissant la Tunisie et ces pays et les moyens de les développer, outre les questions régionales et internationales d’intérêt commun.